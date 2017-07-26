Україна чекає на оборонну зброю від різних країн - Полторак

З початку російської агресії Україна зверталася до різних країн світу щодо надання українській армії оборонної зброї і наразі чекає на відповідні рішення.

Читайте такожУ Держдепі прокоментували слова спецпредставника США про оборонне озброєння для УкраїниПро це написав міністр оборони Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

"Оснащення ЗС України сучасним озброєнням та військовою технікою є ключовим завданням оборонної реформи. Підтримка іноземних колег у цьому питанні для нас дуже важлива. З початку російської агресії Україна зверталася до різних країн світу щодо надання українській армії оборонної зброї. Наразі ми чекаємо на відповідні рішення та позитивно будемо сприймати таку допомогу", - написав він.