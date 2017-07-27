Америка не розслідує втручання України у вибори США - Чалий

Посольство України у США зацікавлене в розслідуванні щодо інформації про втручання України у президентські вибори США 2016 року.

Про це в ефірі радіо "Ера FM" заявив посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий, передає 112 Україна.

"На сьогодні поки що немає такого розслідування. Але на те, що звучало, дуже серйозно, ми відреагували дуже коротко, не входячи в інформаційну дискусію. Посольство України у США більш за всіх зацікавлене в цьому розслідуванні, адже має сподівання, що стане зрозуміло, яким чином з’явились фейкові статті в окремих виданнях щодо інформаційної кампанії про втручання України в передвиборчу кампанію США", - сказав Чалий.

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За його словами, інформація в ЗМІ про те, що українська делегація була лише у виборчому штабі Хілларі Клінтон, є абсолютно фейковою.

Валерій Чалий запевнив, що українське посольство не стояло на боці того чи іншого кандидата і "будь-яких втручань з боку посольства не могло бути за визначенням".

"Америка важлива, але всі розмови про кампанію можуть відволікати від стратегічного бачення спільних цілей у майбутньому", - наголосив Чалий.

А стосовно майбутнього і минулої вже передвиборчої кампанії, саме посольство, за його словами, відслідковувало ситуацію в обох штабах і виходило на контакт на з’їздах двох партій (республіканців та демократів), щоб в майбутньому мати взаємодію з цією чи іншою адміністрацією Сполучених Штатів.

Як повідомляв УНІАН, Трамп звинуватив Україну у намаганні зірвати його минулорічну виборчу президентську кампанію на тлі незадоволення роботою генерального прокурора США Джефа Сешинза.

"Українські зусилля зі зриву кампанії Трампа - "непримітно працюючи над підтримкою Клінтон". Так де ж розслідування, генеральний прокуроре...", - написав він у Twitter.