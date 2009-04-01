Експерт: "Конституція від Ющенка" розбалансує владу

Перший заступник міністра юстиції, голова Української соціал-демократичної партії Євген КОРНІЙЧУК вважає, що президентський проект нової Конституції України містить чимало норм, які руйнують принцип балансу влад.

«Президент наділяє себе правом призначення та звільнення суддів (окрім суддів Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів), що не відповідає духу демократії та рівноправності всіх гілок влади і може призвести до повної залежності судової влади”, - заявив, зокрема, Є.КОРНІЙЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі УСДП.

Також, за словами першого заступника міністра юстиції, норма проекту, відповідно до якої суддя Конституційного Суду України призначається на посаду за поданням Президента України рішенням Сенату, ставить цей інститут судової влади у повну залежність від глави держави та його оточення. “За таких умов КСУ не зможе ухвалювати об’єктивні рішення щодо відповідності Конституції України актів Президента України», - вважає Є.КОРНІЙЧУК.

На його думку, в умовах фінансово-економічної кризи реалізація положень проекту Конституції є неможливою та економічно необґрунтованою, оскільки створення, зокрема Вищого цивільного суду України та Вищого кримінального суду України протягом шести місяців від дня набуття чинності цією Конституцією стане великим тягарем для держбюджету.

Є.КОРНІЙЧУК також зауважив, що Президент своїм проектом суттєво обмежує повноваження Кабміну, і фактично перетворює його на консультативно-дорадчий орган.

«Дивною також є позиція Президента України щодо збереження в новій Конституції депутатської недоторканності в той час, коли всі політичні сили наполягають на відміні цього інституту», - вважає Є.КОРНІЙЧУК.

«Суттєві сумніви викликає також ідея двопалатного парламенту в унітарній державі. Пропозиції щодо обрання верхньої палати парламенту - Сенату за мажоритарним принципом теж недоречні, оскільки, як довела попередня практика, за такою системою до парламенту фактично потрапляли місцеві олігархи, тобто кандидати, які мали адмінресурс у відповідному регіоні та кошти», - додав він.

«Крім того, проектом пропонується дуже заплутана система ротації сенаторів. До загального складу Сенату входять по три сенатори, які обираються строком на шість років в АР Крим, кожній області, місті Києві, в містах, що за статусом прирівняні до області. Кожні два роки відбувається оновлення третини складу обраних сенаторів - обираються по одному новому сенатору. При цьому між обраними від Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва сенаторів проводиться жеребкування, за результатами якого визначається черговість їх ротації. Цікаво, яким чином це відбуватиметься - вони витягуватимуть сірники?», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Нерозуміння у першого заступника міністра юстиції викликало й положення, згідно з яким до загального складу Сенату входять також сенатори, якими довічно стають після закінчення повноважень Президенти України за їх згодою, крім тих, яких було усунено з поста в порядку імпічменту. «Зазначена норма взагалі не відповідає принципу демократії, складається враження, що пропонуючи її, Віктор ЮЩЕНКО більше думав не про право і демократичні принципи, а про забезпечення собі комфортного майбутнього», - відзначив Є.КОРНІЙЧУК.