БЮТ «дотис»: ВР розгляне питання про дату виборів Президента

Верховна Рада вирішила сьогодні розглянути питання про призначення дати виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного трьох відповідних проектів постанов проголосували 373 народних депутати.

Питання було винесене на голосування за наполяганням фракції БЮТ.

Зокрема, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що парламент має негайно сьогодні розглянути це питання, щоб заспокоїти суспільство і політиків.

Він додав, що є три проекти постанови, і депутати повинні визначити, який з них підтримати.