Депутат Поляков поскаржився в Генпрокуратуру на НАБУ

Народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков прибув до Генеральної прокуратури із адвокатом, щоб поскаржитися на Національне антикорупційне бюро та його керівника Артема Ситника.

Про це він заявив в ефірі «112».

Поляков запевнив, що електронний браслет на нього надівати не потрібно.

«Сьогодні ми прийшли з моїм адвокатом в Генеральну прокуратуру, щоб подати інформацію щодо злочинів, які робить НАБУ проти мене», — сказав він.

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Поляков сподівається, що ГПУ допитає його як потерпілу сторону, а також викличе на допит директора НАБУ Артема Ситника.

Раніше у САП заявили, що не змогли надіти Полякову браслет, бо він утік.

Раніше речник Нацполіції Ярослав Тракало заявив, що Поляков не з'явився у поліцію для того, щоб одягти електронний браслет.

Нагадаємо, суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави в 304 тисячі гривень, електронного браслета та заборони на виїзд за межі Києва та Умані без дозволу слідчих.

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25 липня Поляков вніс заставу. Тоді суддя Солом'янського суду Тарас Оксюта зазначив, що ухвала оскарженню не підлягає.

Депутати Максим Поляков і Борислав Розенблат підозрюються прокуратурою в отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії «Фуджейра», яка видобуває бурштин.