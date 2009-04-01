Гриценко зробив собі «подарунок», підклавши свиню Ющенку

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО висловлює задоволення, що призначена Верховною Радою дата проведення чергових президентських виборів співпала з днем його народження.

“Одним з особистих аргументів за призначення Верховною Радою виборів Президента на 25 жовтня 2009 року стало те, що цього дня я святкуватиму власний день народження”, - йдеться у переданому агентству УНІАН прес-службою народного депутата коментарі.

Він також пояснив, що підтримав проект постанови про призначення виборів глави держави на жовтень, через бажання унеможливити будь-які варіанти дострокових виборів, а також своїм критичним ставленням до результатів діяльності команди Президента Віктора ЮЩЕНКА.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, необхідно було максимально швидко визначитися з датою виборів Президента, аби запобігти екстремальним сценаріям, наприклад, достроковим парламентським виборам, блокуванню роботи Верховної Ради, які, за словами депутата, “певні гарячі голови вже почали малювати у своїй уяві”.

У повідомленні нагадується, що напередодні А.ГРИЦЕНКО заявив про намір висунути свою кандидатуру на пост Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосував 401 народний депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі. “За” проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.