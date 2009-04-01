У Ющенка не уявляють, що Яценюк міг домовитися з Крілем

В Секретаріаті Президента вважають, що голосування у Верховній Раді за три урядові законопроекти з антикризового пакету було зірвано не з політичних мотивів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ зауважив, що якби вчора у парламентаріїв були політичні мотиви, то було б провалене голосування за всі антикризові закони.

Він нагадав, що вчора ВР ухвалила два дуже важливих закони з антикризового пакету, якими збільшено ставки акцизних зборів на алкогольні й тютюнові вироби.

Разом із тим І.ПОПОВ висловив думку, що решта три законопроекти були недостатньо підготовлені, також з народними депутатами не проводились консультації щодо їх підтримки.

«Мені важко уявити, що такі депутати як Тарас СТЕЦЬКІВ, Олесь ДОНІЙ, Ігор КРІЛЬ, Арсеній ЯЦЕНЮК могли про щось домовитись і не голосувати», - сказав І.ПОПОВ.

Він вважає, що тепер уряд і коаліція повинні доопрацювати ці законопроекти і провести консультації щодо їх підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ВР розглядала пакет антикризових законопроектів, що дозволяють одержати другий транш кредиту МВФ.

Так, Верховна Рада ухвалила закони про збільшення ставок акцизних зборів на алкогольні й тютюнові вироби.

Водночас парламент відмовився включити до порядку денного три антикризові законопроекти, запропоновані урядом.

Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію "Нафтогазу" збитків при реалізації імпортного газу в 2009 році (№ 4266), а також зміни законів про пенсійне забезпечення (№ 3521 № 4217).

Водночас прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО поклала на Президента України Віктора ЮЩЕНКА відповідальність за зрив голосування у Верховній Раді за антикризові законопроекти.

«Дуже шкода, що команда народних депутатів Президента України та голови Секретаріату Віктора БАЛОГИ не проголосували, хоча заздалегідь за всіма позиціями (спірними) було досягнуто домовленість… Я вважаю, що саме тією частиною народних депутатів, які підпорядковані та управляються сьогодні Президентом України, голосування було достатньо цинічно зірвано за принципом – "що гірше для країни, то краще". Я вважаю, що в такий важкий кризовий час це неприпустимо", - заявила прем’єр.