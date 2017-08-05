Міністр оборони України Степан Полторак привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з їхнім професійним святом.

У тексті привітання, розміщеному на його сторінці у Facebook, міністр подякував їм за сумлінну службу.

«Щорічно у перший тиждень серпня своє професійне свято відзначають ті військовослужбовці, хто пов'язав своє життя з Повітряними Силами ЗС України. Вдячний особовому складу, який незмінно демонструє вірність українському народові, мужність, самовідданість та героїзм», - написав міністр.

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При цьому він відзначив військовослужбовців та працівників ЗСУ, які допомагають військовим авіаторам із землі.

«Пам’ятаємо і схиляємо голови перед подвигами воїнів-авіаторів, які одними з перших прийняли на себе удар ворога – екіпажі Героїв України Костянтина Могилка та Дмитра Майбороди, кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеню Олександра Бєлого та усіх загиблих під час виконання бойових завдань військовослужбовців Повітряних сил. Я щиро вдячний стражам неба за сумлінну службу на благо українського народу», - зазначив Полторак.