Тимошенко дала Черновецькому півмільярда на метро тощо

Сьогодні набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 11 лютого поточного року, якою затверджено Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", включаючи будівництво метрополітену.

Постанова сьогодні оприлюднена в офіційному виданні уряду – газеті “Урядовий кур’єр”.

Згідно з постановою, Кабмін загалом виділив Києву 500 млн. грн. стабілізаційних коштів на поточний рік.

Постановою визначено, що бюджетні кошти спрямовуються на фінансування таких проектів будівництва та реконструкції:

Куренівсько-Червоноармійська лінія метрополітену, будівництво ділянки від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр" (перша черга - ділянка від станції "Либідська" до станції "Васильківська") - 200 млн. грн;

будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора, - 20 млн. грн.;

перекладка частини системи напірного каналізаційного колектора, від насосної станції житлового масиву Святошин до Чумаківського колектора - 50 млн. грн;

будівництво водопровідної магістралі від вул. Глибочицької до вул. Володимирської - 25 млн. грн;

будівництво напірного каналізаційного трубопровода від каналізаційної насосної станції "Пуща-Водиця" до вул. Газопровідної - 13,5 млн. грн.;

будівництво водопровідної мережі від вул. Гречка до Великої кільцевої дороги - 17,7 млн. грн.;

реконструкція Перовського каналізаційного колектора - 22,3 млн. грн.;

будівництво Чумаківського каналізаційного колектора - 20 млн. грн.;

реконструкція ділянки каналізаційного колектора по вул. Кіото - 4,5 млн. грн.;

каналізаційний колектор по просп. Лісовому, реконструкція - 12 млн. грн.;

будівництво комплексу споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні та водопровідної магістралі по просп. Григоренка (перша черга) - 25 млн. грн.;

будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси - 60 млн. грн.;

реконструкція, реставрація і будівництво комплексу споруд Верховного Суду України на вул. Пилипа Орлика, 8 - 30 млн. грн.