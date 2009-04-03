Скільки Росія повинна витратити на вибори в Україні?

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН (фракція "Єдина Росія") вважає, що Росія повинна фінансово допомогти політичним силам, які виступають за розвиток відносин з Москвою.

Про це він сказав 2 квітня на прес-конференції в Москві.

Зокрема, він зазначив, що в Росії та інших країнах спостерігатимуть за перебігом президентської виборчої кампанії в Україні. Він роздав журналістам матеріали однієї української газети, де сказано, що попри економічну кризу бюджет західних фондів, які діють в Україні, становить понад 70 млн. дол. Він наголосив, що це «тільки вершина айсберга».

«Йдеться про нову спробу після 2004-2005 років вплинути на результат політичної боротьби, нав`язати свої консультації не тільки своїм традиційним союзникам – прозахідним партіям в Україні, а й тим, які ніби висловлюють проросійські ідеї, наприклад, Партії регіонів», - сказав К.ЗАТУЛІН.

На його думку, у такій ситуації Росія повинна «підняти рукавичку», кинуту Заходом, і поцікавитися, яким чином у майбутній політичній ситуації буде захищено інтереси російських співвітчизників.

Відповідаючи на запитання УНІАН, скільки Росія повинна витратити на підтримку проросійських політичних сил, він сказав: «Росія повинна витрачати наполовину менше, аніж Захід». Він наголосив, що йдеться не про державну допомогу, а допомогу некомерційних організацій, консалтингових фірм і фондів.

«У нас немає необхідності витрачати так багато, але щось нам однак доведеться витрачати», - сказав К.ЗАТУЛІН, додавши, що за роки незалежності України Росія тільки за рахунок постачання дешевого газу подарувала Україні десятки млрд. доларів.

«Ніхто не вдячний Росії за цю підтримку, ніхто не має жодних зобов`язань за те, що ці гроші було виділено тому, що гроші було виділено безадресно», - сказав він.

На його думку, коли йдеться про фінансування політичного процесу, допомогу потрібно надавати адресно.

Він зазначив, що, не порушуючи українське законодавство, необхідно знайти такі форми підтримки політичних сил, налаштованих на розвиток відносин з Росією, які дали змогу вийти на телеекран і донести свою позицію виборцям.

«Цим займаються всі», - наголосив він. Водночас він наголосив, що в Україні діють сотні західних фондів, які впливають на політичний процес у країні.