Ахметов не прийшов у Раду: він сьогодні саджає дерева

Народний депутат України від Партії регіонів, великий бізнесмен Рінат АХМЕТОВ заявляє, що хоче боротися з кризою, але не з діючим урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Донецьку в інтерв`ю журналістам після висаджування дерев біля стадіону «Донбас-арена», що будується.

«Я дуже хочу, щоб уряд переміг кризу. Я не хочу боротися з урядом. Я хочу боротися з кризою, і це головна наша мета, щоб ми всі змогли перемогти кризу», - сказав Р.АХМЕТОВ.

На його думку, якщо уряд зможе перемогти кризу, то «стане героєм, а не зможе перемогти – будуть питання».

Відповідаючи на питання журналістів, чи хоче він, щоб діючий уряд переміг кризу, Р.АХМЕТОВ відповів: «Звичайно, тому що криза сьогодні, тому я дуже хочу, щоб саме цей уряд переміг кризу і виявився вищим за кризу, щоб аргументів для перемоги було більше».

І на завершення додав: «Я не можу бажати іншого, тому що цей уряд бореться з кризою для блага українського народу».