Шамшур хоче водити екскурсії по МЗС

Посол України в США Олег Шамшур в інтерв’ю журналу «Главред» розповів про свій план дій у разі призначення міністром закордонних справ.

Головним викликом він назвав ситуацію, пов’язану зі світовою економічною кризою. «Бачу тут наше завдання у активній взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями, передусім з МВФ та Світовим Банком», - наголосив дипломат.

Своїм другим завданням потенційний міністр назвав «продовження курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію».

Наступним пріоритетом у переліку Шамшура стоїть «забезпечення поступального розвитку наших відносин з країнами - ключовими партнерами України». «У цьому зв’язку щодо РФ я б сформулював для себе достатньо «скромну» програму – зосередитись на досягненні максимально можливого прогресу у вирішенні проблемних питань двостороннього порядку денного та спробувати знизити «градус» емоційності у наших відносинах за рахунок посилення прагматичності стосунків, взаємної поваги та, якщо не розуміння, то, принаймні, коректного ставлення до національних інтересів кожної сторонни», - каже дипломат.

Четвертий виклик Шамшура – «змінити викривлений, на мій погляд, імідж МЗС загалом і українського дипломата зокрема в суспільному сприйнятті». «Варто було б, наприклад, влаштувати кілька екскурсій до міністерства або посольств, аби всі побачили, що в ньому працюють нормальні, патріотично налаштовані люди. І щоб була змога порівняти зарплатню, яку отримують в системі МЗС України і інших близьких до нас або навіть нижчих за економічним розвитком державах», - розповів кандидат на міністерську посаду.

«Нарешті, останнє, про що б хотів сказати, але з чого, очевидно, довелось би розпочинати роботу - це вжиття невідкладних заходів у зв’язку з критичним фінансовим становищем МЗС», - розповів про п’ятий виклик у своїй роботі Олег Шамшур.