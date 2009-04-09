Жителі Абхазії отримали дозвіл на імміграцію в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення зміни до Закону України “Про імміграцію”.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 березня.

Даним законом передбачено вважати такими, що мають дозвіл на імміграцію в Україну, іноземців та осіб без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній республіці Абхазія (Грузія), прибули в Україну, одержали в установленому порядку тимчасову довідку і прожили в Україні не менш як п’ять років, а також їхніх повнолітніх дітей, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, і звернулися із заявою про видачу їм посвідки на постійне проживання в Україні.