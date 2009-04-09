Кравчук думає, що секретарки і водії у ВР за рік хоч чомусь навчилися

„Я стою на позиції, що все має відбуватися в рамках Основного Закону – Конституції. Сьогодні на порядку денному - проведення дочасних президентських виборів. В умовах, коли більшість українського суспільства виступає за дочасні президентські вибори, коли підтримка Президента в політичному середовищі дуже низька та й сам український бомонд критично ставиться до діяльності Віктора Андрійовича Ющенка, не доцільно йому було подавати документи в Конституційний Суд, де оскаржувати проведення виборів 25 жовтня, як за це проголосував парламент”, - заявив перший президент України Леонід Кравчук на спеціальній прес-конференції.

„Велика кількість людей сприйме конституційне подання, як намагання Ющенка продовжити свій президентський термін. Для такої фігури, як Президент, не має значення - місяць раніше, чи місяць пізніше піти з посади. Не думаю, що наприкінці своєї каденції Вікторові Ющенку треба ще брати на себе негативу. Зараз не варто розглядати питання, чи проводити, чи не проводити президентські вибори, а готуватися до них. Також не варто пов’язувати президентські вибори з парламентськими. Для дочасних виборів Верховної Ради не існує жодних правових підстав. Також відсутній новий закон про вибори парламенту, а тому будь які вибори нічого не принесуть – парламент буде ще гіршим. Ці теперішні секретарші та водії, які прийшли за закритими списками, за рік уже хоч чогось навчилися. Я пропоную прийняти на перехідний період конституційний закон про владу. Щоб дати працювати новому Президентові та владі якось працювати”, - пояснив свою позицію Леонід Кравчук.

За його словами, „вибори за старим законом одночасно Президента та парламенту стануть обранням кота в мішку”. Кравчук переконаний, що країна не просто повинна бути готовою до виборів, а до обрання кращого парламенту.

„Президент не показує прикладу дотримання Конституції та законів, не проявляє ініціативи щодо об’єднання усіх сил заради виходу з кризи. Всі порушували закони, а Президент був в авангарді цього. Він змінює свою точку зору в залежності від політичної кон’юнктури, або політичного бажання. Коли я слідкую за ситуацією, то роблю висновок, що той, хто має виконувати рішення Президента (якщо хоче встигнути його виконати), має це зробити негайно. Бо завтра може не встигнути, бо Ющенко змінить своє рішення. Сьогодні люди страждають від економічної кризи, соціальних проблем, а влада, на чолі з Президентом, бореться за крісла. Це виглядає дуже не серйозно, не солідно та не порядно”, - стверджує перший Президент України.

На думку Леоніда Кравчука, Президент Ющенко мав би погодитися з датою проведення виборів глави держави, призначених на 25 жовтня цього року і оголосити, що йде на президентські вибори, або не йде.

„Хоча здоровий глузд і ситуація яка є повинні були б дати Вікторові Ющенку сигнал, що балотуватися в президенти вдруге не доцільно. Варто зробити відповідну заяву та в ній пояснити, чому Президент так чинить, відмовляючись від президентських амбіцій. Думаю, така позиція Віктора Ющенка була б сприйнята суспільством позитивно. Якщо нині, після мого звернення з ідеєю дострокової відставки Віктора Ющенка, мене підтримало до 80 відсотків громадян за усіма соціологічними опитуваннями, це дуже промовиста цифра. Ризикувати Ющенку, сподіваючись на якесь чудо, не варто. Але мені здається, що його підштовхує на цю авантюру оточення”, - розповів Кравчук.

Він також публічно звернувся до Віктора Ющенка у зв’язку з приїздом місії Міжнародного валютного фонду. „Рішення МВФ про надання другого траншу фінансування для України вимагатиме прийняття багатьох законів, за які не проголосувала перед тим Верховна Рада, бо група депутатів, яка знаходиться в координатах президента натиснула кнопки „проти”, - говорить Леонід Кравчук. За його словами, якщо Ющенко справді стоїть на позиції допомоги українським банкам та загалом налагодження економіки, він повинен вплинути на депутатів, наближених до себе, щоб вони позитивно проголосували. „Бо від цього залежить: прийме МВФ, чи ні рішення про другий транш. Це для України дуже важливо для виходу з економічної кризи”, - переконаний Леонід Кравчук.