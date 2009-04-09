Ющенко розмовляє з Алієвим тет-а-тет

У Баку в Президентському Палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, в церемонії також взяли участь дружини Президентів.

Військовий оркестр виконав Державні гімни України та Азербайджану. Президенти обійшли стрій воїнів Почесної варти. Після цього відбулося представлення офіційних делегацій двох держав.

Після завершення церемонії розпочалася зустріч В.ЮЩЕНКА та І.АЛІЄВА у форматі «віч-на-віч».

У складі української офіційної делегації – т. в. о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.