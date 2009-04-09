Тимошенко піде на президентські вибори з «юліною тисячею»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє після президентських виборів поновити виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам в Києві.

«Ви всі спостерігали за процесом, бачили, коли уряд почав виплачувати по тисячі гривень, як перешкоджали, що робили, щоб не була проведена чесна приватизація. Я би сказала так – по суті, в ручному режимі інші гілки влади, в тому числі й інші високопосадовці, просто зупинили повністю виплати по тим заощадженням людям”, - сказала прем’єр.

“Мені дуже шкода, але я сподіваюсь, що після президентських виборів у мене з’явиться більше можливостей повертати людям заощадження», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір 2008 року повернути громадянам України – вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн. За даними Секретаріату Президента, станом на 19 грудня 2008 року сума, виплачена вкладникам, становила 5,857 млрд. грн. 2008 року в "Ощадбанк" за компенсацією звернулися 12,523 млн. громадян, а отримали компенсацію в розмірі 1 тис. грн. 6,388 млн. осіб.

Умови виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР цього року повинні бути визначені новою постановою уряду.