ПР ризикує отримати масові акції біля свого центрального офісу

Прихильники законопроекту про вибори міських голів у два тури присутні у всіх депутатських фракціях. Щоб законопроект мав великі шанси пройти у парламенті, його авторами стали Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС), Владислав КАСЬКІВ (НУ-НС), Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС), Ольга БОДНАР (БЮТ), Володимир БОНДАРЕНКО (БЮТ), Адам МАРТИНЮК (КПУ), Олексій КОСТУСЄВ (ПР).

Нагадаємо, що відповідно до цього законопроекту у виборах за мажоритарною системою абсолютної більшості переможцем вважається той кандидат, який набере не менш як 50 % плюс один голос усіх голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У разі якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, проводиться другий тур виборів, в якому беруть участь лише два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У другому турі переможцем вважається той кандидат, який набрав відносну більшість голосів, тобто більше, ніж його суперник.

Депутати Верховної Ради і політики поділилися прогнозами з кореспондентом УНІАН, чи підтримають їх фракції даний законопроект про зміни виборчої системи.

Заступник голови ВР, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО, переконаний, що нинішня виборча система вимагає змін. «Особисто я підтримую цю пропозицію (законопроект № 3051-1 - УНІАН). Сьогодні суспільство налаштоване на радикальні зміни чинного законодавства. І нам, політикам, потрібно примиритися з тим, що українське суспільство вимагає змін», - заявив він.

У свою чергу народний депутат України від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО нагадав, що цей законопроект «крутиться вже третє скликання». «Через неорганізованість бракувало кількох голосів. Востаннє ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був обраний мером на рівні 12 % голосів. Якби була двотурова система, ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не було б ні вперше, ні вдруге», - впевнений В.БОНДАРЕНКО. Він звернув увагу, що цей законопроект «спрямований не на те, аби подолати ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а з метою посилити легітимність обраних мерів». Водночас В.БОНДАРЕНКО припустив, «навіть якщо закон пройде у ВР, то друг ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - Президент, який, до речі, щиро вручив йому орден Ярослава Мудрого, накладе вето - це однозначно».

На думку народного депутата України від НУ-НС Володимира АР`ЄВА, «лише ухваливши цей законопроект, можна забезпечити реальне представництво людини, яка буде турбуватися про інтереси міської громади». «Гадаю, що фракція НУ-НС в більшості може підтримати законопроект, окрім ЄЦ, можливо, МАТВІЄНКО. «Народна самооборона» - голосуватиме «за» - однозначно», - прогнозує депутат.

Секретар Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування (КПУ) Сергій ГОРДІЄНКО, вважає, що «законопроект, який підписав МАРТИНЮК, фракція підтримає». «Компартія стоїть на засадах проведення двотурових виборів у великих містах, і моя точка зору, що навіть у містах обласного підпорядкування. Що до виборів голів сільських і селищних рад, це питання дискутуватиметься», - уточнив він.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування (БЮТ) Ольга БОДНАР пояснила, що «частина депутатів не готова підтримати ідею двох турів для маленьких міст». «Шляхом опитування ми дійшли висновку, що можна передбачити такі вибори для міст із населенням від 75 тис. і більше. Населені пункти, де менше 75 тис. мешканців, голосуватимуть в один тур. Я думаю, що законопроект буде підтримано - в першому читанні - точно, тому що там є представники всіх політичних сил. Нині знайшли той компроміс, який задовольняє всі політичні сили», - повідомила Ольга БОДНАР.

Голова Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (БЮТ) Анатолій СЕМИНОГА заявив, що «БЮТ голосуватиме за цей законопроект у повному складі». «Ця поправка до закону дасть можливість обирати голів всією громадою, а не політичними або економічними групами», - зазначив він. У разі ухвалення цього закону А.СЕМИНОГА висловив сумнів, що Президент накладе вето. «Він захоче взяти на себе відповідальність за ті процеси, що відбуваються в Києві?!», - сказав він.

У свою чергу, народний депутат України від НУ-НС Кирило КУЛИКОВ висловив сподівання, у випадку, якщо ВР ухвалить законопроект, «у Президента вистачить гідності, і він хоч щось зробить для Києва». «У підтримку законопроекту (реєстр. № 3051-1 - УНІАН) створена велика група авторів, які представляють всі фракції. Попри те, що ПР двічі провалила ухвалення цього закону, я знаю, що за нього готові голосувати Блок Литвина, комуністи і НУ-НС. Президент може накласти вето, але та ситуація, в якій Київський міський голова призначає виконуючими обов`язки знятих Президентом заступників, - це виклик Президенту. Тому що коли маргінал купує 200 тис., і в результаті чого керує п`ятимільйонним містом - це страшно», - зазначив К.КУЛИКОВ.

Висловлюючи позицію фракції Партії регіонів щодо законопроекту про двотурові вибори міських голів, перший заступник голови депутатської фракції Партії регіонів у ВР Олександр ЄФРЕМОВ запропонував «виховувати культуру у наших людей, і не штовхати державу на зайві витрати». «Сьогодні більшість людей в державі говорить про те, що вибори – лише витрата грошей. Якщо тільки для того, щоб прибрати ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Києві - це факт, який може вплинути на це рішення. Я не бачу можливості у найближчий час розглядати цей законопроект», - резюмував О.ЄФРЕМОВ.

Додамо, що ідею двотурового проведення виборів міських голів в обласних центрах і Києві підтримує голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН. Про це він заявив минулої п`ятниці на прес-конференції у ВР. «Я підтримую ідею двотуровості для столиці і для обласних центрів. Не для всіх. Інакше у нас будуть нескінченні вибори, з урахуванням навіть того, що у нас уже відбулося близько тисячі дострокових виборів після ухвалення відповідних постанов Верховною Радою цієї каденції», - сказав він.

Водночас про активну підтримку проведення виборів - як міських, і сільських, і селищних голів в два тури, неодноразово заявляли громадські організації.

Зокрема, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає, що «позиція Партії регіонів є основною перешкодою на шляху зміни влади в Києві». «Партія регіонів є ініціатором проведення дострокових президентських і парламентських виборів, водночас, щодо виборів міських голів в два тури, заявляє про неможливість їх проведення в період кризи. Де логіка?! Вибори Президента відбуваються в два тури, і це нікого не дивує. Ми розуміємо, що в інших містах є свої черновецькі, які підкупивши якусь частину електорату, займають посадові крісла. Завдяки обранню міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості, кандидати, які вийдуть у другий тур, спиратимуться на ширшу підтримку електорату і враховуватимуть програмні вимоги програвших», - заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. У разі якщо ПР у черговий раз проголосує проти підтримки законопроекту, «Форум порятунку Києва» планує проведення масових акцій біля центрального офісу Партії регіонів.

Нагадаємо, що 17 лютого депутати не прийняли законопроект про вибори за мажоритарною системою абсолютної більшості для міських голів (реєстр. № 1060), запропонований В.КАСЬКІВИМ, С.ПОДГОРНИМ, В.БОНДАРЕНКОМ і М.ПОЖИВАНОВИМ.

4 березня Верховна Рада не підтримала проект закону, який передбачав відновлення мажоритарної системи абсолютної більшості для виборів міських голів, запропонованого М.КАТЕРИНЧУКОМ (реєстр. № 2270-3).

У обох випадках не голосували «за» Партія регіонів і комуністи.

Нагадаємо, що чергові вибори міських, сільських, селищних голів заплановані на березень 2010 року.