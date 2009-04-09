Литвин визнав, що не любить програвати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ще не визначився зі можливою участю в президентських виборах і висуватиме свою кандидатуру на пост глави держави, якщо буде переконаний у перемозі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Чернігові, де перебуває з робочою поїздкою.

Так, відповідаючи на запитання, чи висуватиме він свою кандидатуру на пост Президента, В.ЛИТВИН сказав: «Я не люблю програвати. Якщо рішення буде прийнято, то воно буде доведено на 100% до логічного завершення».