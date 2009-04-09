Нардепам запропонують таємно голосувати за дострокові вибори ВР?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН готовий запропонувати народним депутатам провести таємне голосування щодо підтримки проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Чернігові, де перебуває з робочою поїздкою.

«Я готовий запропонувати Верховній Раді, всьому депутатському корпусу в таємному режимі проголосувати, хто підтримує ідею дострокових парламентських виборів», - сказав В.ЛИТВИН.

Разом із тим, на думку спікера, таке голосування має відбуватися за відсутності в сесійній залі політичних лідерів.

«Результат такого голосування ми з вами можемо спрогнозувати», - наголосив В.ЛИТВИН.

Голова ВР зауважив, що сьогодні відбувається черговий сплеск протистояння і боротьби за владу.

«Я не виключаю у цьому зв’язку спроб силового перехоплення влади, я маю на увазі через спроби підігнати під себе закони в такий спосіб, щоб вирішити проблеми працевлаштування тих чи інших осіб», - додав він.