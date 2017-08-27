З'явилися нові подробиці ДТП із сином Шуфрича (фоторепортаж)

Стали відомі подробиці ДТП в центрі Києва, під час якого кероване сином Нестора Шуфрича Bentley збило пішохода. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.

Так, Шуфрич Нестер Нестерович, 1994 року народження, керуючи автомобілем Bentley АА9227РО, рухався по проїзній частині вул. Шота Руставелі та скоїв наїзд на нерегульованому пішохідному переході на пішохода Мельниченка. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, а саме: перелом правої гомілки, вивих правого плеча, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму.

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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода, травмувавши останнього. Постраждалого з травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.