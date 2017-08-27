Орендований сином Шуфрича Bentley після ДТП доставили на арешт-майданчик

За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі сина народного депутата Нестора Шуфрича, яка сталася у суботу, 26 серпня, в центрі Києва, поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляється на сторінці поліції Києва у Facebook, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Читайте такожГоловний рабин України похвалив свого сина, який надав першу допомогу жертві ДТП із сином Шуфрича

Зазначається, що аварія сталася 26 серпня близько 22:30 у Печерському районі Києва. Автомобіль «Бентлі» на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого каретою швидкої допомоги доставили в лікарню. «За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого - закрита черепно-мозкова травма, переломи передпліччя та гомілки», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що на момент аварії в салоні іномарки разом із водієм, 1994 року народження, перебував його товариш. Також відомо, що авто не належить водієві, а було взяте в оренду, наголосили у поліції.

«Під час спілкування з правоохоронцями водій пройшов тест на визначення стану сп’яніння і пройшов дослідження в лікарні: результати показали, що чоловік тверезий. Водночас у нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння», - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що водій співпрацює зі слідством, його закордонний паспорт долучено до матеріалів кримінального провадження. Автомобіль вилучили і доставили на арешт-майданчик.

Крім того, інформують правоохоронці, неподалік від місця події виявлено камери відеонагляду, записи з яких будуть вилучені у встановленому законодавством порядку. Для з’ясування обставин і механізму автопригоди будуть проведені експертизи, зокрема технічного стану машини, автотехнічна та фототехнічна.