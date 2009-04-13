Ющенко збере у себе Тимошенко, Литвина, Януковича, Азарова...

Сьогодні о 13.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО головуватиме на нараді за участю представників уряду, керівництва Національного банку України, голови Верховної Ради України, членів фракції Партії регіонів, представників Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на нараду запрошені голова ВР Володимир ЛИТВИН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, керівник фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОГЛУ, директор Світового банку по Україні Мартін РАЙЗЕР, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ, перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА, перший заступник міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.