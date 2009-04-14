Сьогодні ВР таки розгляне антикризові законопроекти - БЮТ

Антикризові законопроекти Верховна Рада таки розгляне у вівторок. Про це в ефірі "5 каналу" заявив бютівець Андрій Кожем`якін. За його словами, ці документи та антикризова програма уряду - це різні речі.

Її ж у вигляді парламентської постанови депутати дійсно домовилися голосувати в травні.

Андрій Кожем`якін, заступник голови фракції БЮТ: "Ми запропонували, щоб ця програма була погоджена на рівні політичному, економічному, на рівні фракцій, і уряд, на чолі з прем`єром, запропонував зустрітись із фракціями з цього питання, обговорити і створити єдиний документ, який би влаштовував всіх".