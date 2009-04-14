ВР включила до порядку денного проект закону про заборону грального бізнесу

Верховна Рада 382 голосами «за» включила до порядку денного законопроект про заборону грального бізнесу в Україні. Як пояснив під час пленарного засідання ВР спікер парламенту Володимир Литвин, раніше було ухвалено рішення, що 14 травня Рада розгляне законопроекти, пов`язані з гральним бізнесом.

Такої домовленості, за словами спікера, було досягнуто під час Погоджувальної ради. І включення до порядку денного законопроекту про заборону грального бізнесу необхідне для того, щоб профільний комітет встиг підготувати рішення за всіма проектами, що мають відношення до проблеми.

За словами спікера, проблема грального бізнесу «є надзвичайно чутливою і, більш того, дражливою для людей». І у зв`язку з цим Литвин вважає, що парламент повинен ухвалити рішення, що дозволило б «поставити надійну перепону цьому лиху, яке розповсюджується по Україні».