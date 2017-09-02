Відповідальність за поїздки депутатів до РФ неможливо без юридичного визначення країни-агресора

У Генеральній прокуратурі України вважають, що ввести кримінальну відповідальність для депутатів і політиків за поїздки до Російської Федерації неможливо без юридичного визначення країни-агресора.

Про це керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожУ МЗС Білорусі відреагували на посилення Україною контролю за в'їздом іноземців

"Неможливо вводити відповідальність, доки немає юридичного визначення країни-агресора і наділення статусу, зокрема Російської Федерації чи іншої країни, якщо ми хочемо ввести відповідальність за поїздки туди", - сказав Горбатюк.

"Водночас, якщо говорити про державних чиновників, правоохоронців, то знову ж на сьогоднішній день нічого не забороняє керівникам відомств саме видавати внутрішні накази щодо інформування про поїздки і визначення можливості поїздки того чи іншого саме державного чиновника туди... Відповідно, якщо б це було вчинено без згоди керівництва, то притягати за це до дисциплінарної відповідальності, і в тому числі, до звільнення. Тобто, такий спосіб контролю державних чиновників можливий, враховуючи ситуацію, яка склалася, зокрема на сході країни", - додав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова СБУ Василь Грицак висловив переконання у необхідності запровадження кримінальної відповідальності для депутатів, політиків і громадських діячів за поїздки до Росії.