Посольство США в Києві закликало світ засудити напад РФ на храм у Криму

Посольство США назвало небезпечним для віросповідання блокування російськими спецслужбами храму Святих рівноапостольних князів Володимира й Ольги Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Сімферополі. Про це відомство повідомляє у Twitter.

"І знову певне віросповідання в небезпеці в Криму. Ми закликаємо світову спільноту також засудити цей напад Росії на свободу релігії", – ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в тимчасово окупованому Сімферополі російські судові пристави вивезли церковне начиння з храму Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ Київського патріархату, який заблокували спецслужби. За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковне начиння, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і кришталю, які були подаровані церкві, а також килими.

При цьому опис речей не проводилося, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна. Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій вимагає від окупаційної влади припинити втручання в діяльність Кримської єпархії УПЦ КП.