Уряд Молдови хоче відправити військових на навчання до України, попри заборону президента Додона

У Молдові уряд буде наполягати на участі молдавських військ у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017 в Україні, попри заборону президента Ігоря Додона. Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Павла Філіпа.

Посадовець закликав міністрів знайти можливість відправити молдовський контингент на навчання.

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"Напередодні була скасована поїздка на навчання в Україні. До цього таким же чином були скасовані ще п'ять поїздок. Я вважаю, що підстав для цього немає", - сказав прем’єр.

За словами Філіпа, у випадку оплати у навчаннях 80% партнерами та організаторами, то відмова коштувала б країні понад 280 тисяч доларів.

"Нікому не потрібна нетренована армія. Я пропоную включити до порядку денного рішення уряду про участь наших військових у навчаннях", - заявив Філіп.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Молдови Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня почнуться у Львівській області.

Додон опублікував на своїй сторінці в Facebook обмін офіційними листами з заступником міністра оборони Георге Галбурою. Додон нагадав Галбурі, що, відповідно до чинного законодавства, для участі молдовських військових в міжнародних навчаннях необхідний дозвіл президента як верховного головнокомандувача і зазначив, що такого дозволу не давав.