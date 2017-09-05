Президент Молдови заборонив військовим брати участь у міжнародних навчаннях в Україні

Президент Молдови Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня почнуться у Львівській області, повідомляє NewsMaker.

Читайте такожПрезидент Молдови поскаржився, що його країні заважає конфлікт України і РосіїДодон опублікував на своїй сторінці в Facebook обмін офіційними листами з заступником міністра оборони Георге Галбурою.

Додон нагадав Галбурі, що, відповідно до чинного законодавства, для участі молдовських військових в міжнародних навчаннях необхідний дозвіл президента як верховного головнокомандувача і зазначив, що такого дозволу не давав.

Додон розпорядився, щоб всі приготування до навчань були скасовані, а організаторів Rapid Trident сповістили про те, що Нацармія Молдови не братиме участі в заходах.

Наприкінці серпня заступник міністра оборони сповістив президента про участь 57 військових у навчаннях Rapid Trident, які пройдуть на Яворівському полігоні у Львівській області для підготовки до миротворчої місії в Косово.

Галбура зазначив, що молдовські військові беруть участь в цих навчаннях з 1996 року в рамках програми "Партнерство заради миру", а все спорядження і розміщення оплачуються організаторами.

Раніше військовослужбовці Молдови разом з військовими країн-членів НАТО взяли участь у параді в Києві з нагоди Дня Незалежності України.