Додон проти уряду: президент Молдови призупинив рішення міністрів про участь військових у навчаннях в Україні

Президент Молдови Ігор Додон призупинив сьогоднішнє рішення уряду про участь молдавських військових у навчаннях Rapid Trident-2017 («Швидкий тризуб») в Україні. Про це Додон повідомив у Facebook.

«Відповідно до Конституції Республіки Молдова ухвалив рішення призупинити сьогоднішню постанову уряду про участь молдавських військових у військових навчаннях в Україні», - заявив Додон.

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Він написав: «Вперше з моменту мого вступу на посаду глави держави ухвалив рішення скористатися своїм конституційним повноваженням відповідно до статті 88 частина i Конституції Республіки Молдова, яка передбачає право призупиняти «дію актів уряду, які суперечать законодавству, до ухвалення остаточного рішення Конституційним судом».

Додон вважає, що уряд Молдови порушив положення закону про державну безпеку. «Згідно з Конституцією, Республіка Молдова є нейтральною державою, а молдавські військовослужбовці, повторюю, не повинні брати участі у військових навчаннях, що проводяться під егідою будь-якого військового блоку. Разом із тим, ми не перешкоджатимемо участі молдавських військовослужбовців у миротворчих маневрах під егідою ООН», - додав він.

Як повідомляють молдавські ЗМІ, напередодні Додон заборонив молдавським військовим брати участь у навчаннях в Україні. Він розпорядився, щоб усі приготування до навчань були скасовані, а організаторів Rapid Trident-2017 сповістили про те, що нацармія Молдови не братиме участі в заходах.

Однак, сьогодні, 6 вересня, уряд ухвалив рішення про участь молдавських військових у навчаннях. Прем'єр-міністр Павло Філіп зазначив, що у Додона немає вагомих причин забороняти молдавському контингенту брати участь у міжнародних військових навчаннях.