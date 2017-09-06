ГПУ збирає докази для оцінки дій суддів КСУ у справі щодо узурпації влади Януковичем

Генеральна прокуратура України збирає докази для надання правової оцінки дій суддів Конституційного суду у справі щодо захоплення влади у незаконний спосіб колишнім президентом Віктором Януковичем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив начальник відділу процесуального керівництва департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський.

Донський підкреслив, що діям суддів КСУ буде надана окрема правова оцінка і для того, щоб повідомити їм про підозру, як у випадку із екс-міністром юстиції часів президентства Януковича Олександром Лавриновичем, “нам необхідно отримати достатню систему доказів для обґрунтованої підозри”.

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Він додав, що саме тому правова оцінка діям суддів КСУ, які виконували свої повноваження у 2010 році, буде здійснена за результатом розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції О.Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни діючої Конституції України через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", - повідомив Луценко.