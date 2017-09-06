Українська сторона в Мінську наполягає на створенні робочої підгрупи щодо кордону – Оліфер

Українська сторона в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі продовжує наполягати на створенні п'ятої робочої підгрупи ТКГ із питань повернення під контроль України державного кордону на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"Залишається актуальним питання формування порядку денного роботи політичної підгрупи, де Україна пропонує обговорювати скасування указу президента РФ про визнання документів, виданих квазівладою ОРДЛО; відмову від встановлення т.зв "кордону"; відновлення контролю України за українсько-російським кордоном та створення робочої підгрупи щодо кордону", - зазначила Оліфер.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв про необхідність створення п'ятої підгрупи щодо кордону в рамках ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі.

"Але виведення російських військ і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону є ключовими елементами Мінських домовленостей і мирного плану, яких ми будемо добиватися. Ми ставитимемо питання стосовно створення п'ятої підгрупи щодо кордону, оскільки нас дуже турбує ситуація, коли представники СММ ОБСЄ не мають доступу до цієї ділянки кордону", - сказав він.