Порошенко заявив про необхідність створення ще однієї мінської підгрупи з контролю ситуації на кордоні
12:24, 11 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність створення п'ятої підгрупи по кордону в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні у Києві.
Президент вкотре наголосив, що жодної альтернативи Мінському процесу і політико-дипломатичному шляху звільнення окупованих територій Донбасу не існує.
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"Але виведення російських військ і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону є ключовими елементами Мінських домовленостей і мирного плану, яких ми будемо добиватися. Ми будемо ставити питання по створенню п'ятої підгрупи по кордону, бо нас дуже непокоїть ситуація, коли представники СММ ОБСЄ не мають доступу до цієї ділянки кордону", - сказав він.
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