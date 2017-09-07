Європа муситиме допомогти Україні у відбудові Донбасу - МЗС Німеччини

У разі встановлення тривалого перемир'я на Донбасі Європа повинна буде допомогти Україні з відбудовою Донбасу, вважає міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель, передає "Німецька хвиля".

Читайте такожГлава МЗС Німеччини допустив поступове зняття санкцій з РФ, по мірі виконання пунктів Мінських угодНа думку глави німецького зовнішньополітичного відомства, така допомога можлива в разі встановлення на Донбасі тривалого перемир'я. Ґабріель зазначив, що Європа могла би допомогти, наприклад, у відновленні систем водопостачання та водовідведення.

Крім того, німецький урядовець застеріг від розгортання нової гонки озброєнь. "Замість мирного співіснування, загрожує небезпека нової гонки озброєнь", - сказав Ґабріель. "Ми рухаємося до нового витка гонки озброєнь", - наводить його слова сайт МЗС Німеччини.

На відміну від попередньої епохи, коли така гонка озброєнь мала місце між "Росією та НАТО", цього разу спіраль озброювання може охопити увесь світ, застерігає Ґабріель. "Скрізь, куди не поглянеш, говорять про нарощування озброєнь - в Китаї, Індії, у Тихоокеанському регіоні, в Америці, у частинах Африки", - наголосив німецький міністр.