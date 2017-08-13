Іран постачає Росії компоненти важкого озброєння в порушення резолюції РБ ООН - ЗМІ

Іран постачає Росії компоненти важкого озброєння, порушуючи таким чином відповідну резолюцію Ради безпеки ООН.

Про це сьогодні повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на джерела в західних спецслужбах, передає Deutsche Welle.

За інформацією видання, у червні іранські літаки двічі приземлялися на авіабазі Хмеймім в Сирії, де дислокована російська авіація, що бере участь у бойових діях на боці сирійського уряду. Після цього доставлений ними вантаж перевезли на вантажівках до порту Тартус, де розташований пункт матеріально-технічного забезпечення військово-морського флоту РФ. Звідти компоненти озброєнь переправили морем до Новоросійська. Про яку саме техніку йдеться, не повідомляється.

Читайте такожІран збільшує фінансування ракетної програми, щоби "протистояти авантюристським діям Америки"

На доказ цієї інформації Welt am Sonntag оприлюднило, зокрема, супутниковий знімок, на якому, як стверджується, зображений іранський літак на аеродромі Хмеймім.

Waffen-Embargo: So umgeht Russland die UN-Sanktionen gegen den Iran https://t.co/tJujlDNoWIpic.twitter.com/kna9Ucp5Gc — WELT (@welt) August 13, 2017

Такі дії Росії і Ірану, якщо вони дійсно мали місце, порушують резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН від липня 2015 року, в якій передбачено обмежувальні заходи до Тегерана, що збереглися після досягнення угоди про іранську ядерну програму.

Нагадаємо, 2 серпня президент США підписав закон про введення нових санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Раніше 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій . Законопроект також був схвалений Палатою представників.