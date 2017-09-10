Повертаємося до першого плану: Саакашвілі поїде до "Краковця" на автобусі

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив про намір знову пересісти на автобус з метою поїздки на пункт пропуску «Краковець», щоб спробувати перетнути кордон і потрапити в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на залізничному вокзалі в Перемишлі.

«Повертаємося до першого плану», - сказав Саакашвілі, додавши «Ми проконсультувались зараз... Ми пропонуємо разом їхати на автобусі ще раз до «Краковця». По дорозі ми можемо зупинитися на каву і бутерброди, а по тому поїхати до пункту пропуску «Краковець». Тому що українська влада реально поводить себе як дикуни, в мене інших слів немає».

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«Вони нас змусили так робити... Ми втратили час, але ми не втратили ентузіазму і рішучості туди поїхати», - додав він.

Зараз триває розміщення в автобуси, які привезли до Польщі прихильників Саакашвілі - народних депутатів і журналістів, щоб вирушити в напрямку Краковця.

В одному із автобусів перебувають Саакашвілі з дружиною Сандрою та 11-річним сином Ніколасом, лідер «Бітьківщини» Юлія Тимошенко та група народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН раніше, потяг сполученням «Перемишль – Київ», в якому перебував позбавлений президентом України українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі з групою народних депутатів, затримувався з відправленням на кілька годин.

З гучномовця в було оголошено, що потяг не вирушить з Перемишля, допоки у ньому перебуває Саакашвілі.