У Путіна визнали, що обговорювати його пропозицію про миротворців на Донбасі не поспішають

Рішення про обговорення «в нормандському форматі» пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо миротворчої місії поки що не ухвалено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив журналістам, відповідаючи на питання, коли може бути розглянуто в «нормандському форматі» пропозицію Путіна, що стосується розміщення на Донбасі миротворчої місії.

«Поки що жодних рішень з цього приводу немає. Як тільки-но уповноважені експерти таку домовленість досягнуть, природно, діалог продовжиться. Поки що точних наміток немає», - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що остаточного місця зустрічі помічників глав держав «нормандського формату» не вибрано, хоча вони перебувають в постійному контакті.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту уявити агресію внутрішньоукраїнським конфліктом і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі та відновленню територіальної цілісності України.

7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував найближчими днями зустріч помічників лідерів країн "нормандського формату".

Також Лавров уточнив заяву Путіна про введення миротворців на лінію зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.