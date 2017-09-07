Путін придумав підлу хитрість для України, заговоривши про миротворців на Донбасі - російський опозиціонер

Заява російського президента Володимира Путіна про необхідність залучення миротворців на Донбас є спробою Кремля надати агресії в Україні статус "внутрішнього конфлікту" й при цьому не виводити війська РФ. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив російський опозиційний політик Костянтин Боровой.

Також він вважає пропозицію глави Кремля образливою й розкрив, в чому полягає основна хитрість Путіна.

Читайте такожЕкс-генсек НАТО побачив "диявола" у пропозиції Росії щодо миротворців на Донбасі

"Мета Путіна – зафіксувати агресію, назвавши її внутрішнім конфліктом, й надати цій агресії статусу внутрішньоукраїнського конфлікту без виведення російських військ з території України. План, який він запропонував, передбачає фіксування миротворців тільки з внутрішнього кордону в Україні (по лінії розмежування з окупованими територіями, - УНІАН.)", - розповів Боровой.

Але при цьому Путін не пропонує ізолювати цю ділянку від Росії, з території якої відбувається агресія. Тобто це в чистому вигляді спроба надати агресії статусу внутрішнього конфлікту за допомогою миротворчих сил ООН, наголосив російський опозиціонер.

"Власне, пропозицію Путіна я вважаю образливою, тому що вона зроблено в припущенні, що навколо одні ідіоти, які не помітять маленької підлою хитрості самого Путіна", - додав Боровий.

"Мені здається, що українська сторона дуже добре розуміє пропозицію Путіна як фактичну пропозицію легалізувати агресію з боку Росії й надати їй статусу, який вже існує в різних формах в Абхазії, Придністров'ї – звичайна агресія, яка називається миротворчою операцією", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.