Тимошенко на Великдень знову згадала про перемогу над темними силами

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала співвітчизників зі святом Воскресіння Христового.

Про це йдеться у вітанні, переданому УНІАН прес-службою КМУ.

“Великдень - свято свят, торжество торжеств. В ці дні, очікуючи на Боже благословення, ми відчуваємо радість і натхнення, віримо у вічне життя і перемогу добра над злом”. – зазначила прем’єр і наголосила: “Незважаючи на ті труднощі та проблеми, які сьогодні турбують кожного українця, все ж таки, хай не буде у наших серцях місця зневірі, відчаю і недобрим помислам, нехай вони оминають кожного з нас, незалежно від обставин і життєвих суєт”. Вона вірить, що “свята Пасха зміцнить наш дух, додасть нам сили успішно подолати будь-які кризи і випробування”.

“У це світле свято, просячи Божого покровительства для своїх родин, помолимося за своїх близьких, відпустимо образи і примножимо добро у наших серцях”, – підкреслила Ю.Тимошенко і побажала, щоб у наших родинах запанував мир, спокій і затишок. “Бажаю, щоб світлий зміст Христового Воскресіння – перемоги над темними силами – щодня наповнював Ваше життя і життя нашого народу”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.