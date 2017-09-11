Захист Чийгоза має намір оскаржити винесений йому вирок

Захист одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза має намір оскаржити вирок підконтрольного Кремлю Верховного суду анексованого Криму - 8 років колонії.

Як передає Крим.Реаліі, про це після оголошення вироку повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов людям, які зібралися підтримати його підзахисного біля будівлі суду.

Захисник уточнив, що російський суд все-таки визнав Чийгоза громадянином України.

За словами Полозова, захист добиватиметься звільнення його підзахисного разом з урядом України.

«Вирок Ахтему Чийгозу - це вирок всьому кримськотатарському народу. Кожен з вас отримав сьогодні 8 років колонії», - зазначив адвокат і додав, що самого Чийгоза «не зламано, він залишився вірним своєму народові».

Після виступу Полозова люди почали скандувати «Ахтем, ми з тобою!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше так званий «Верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років колонії. Сам Чийгоз слухав вирок у СІЗО Сімферополя по відеозв'язку.

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Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема й, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Чийгоза й окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафа Дегерменджі.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що справа Чийгоза є черговим вироком Росії, яка на найвищому міжнародному рівні визнана окупантом.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що порушуватиме питання засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу в Раді Європи.