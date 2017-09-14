Житомирська облрада 26 жовтня проведе чергову сесію

Тринадцята сесія Житомирської обласної ради сьомого скликання пройде 26 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, відповідне розпорядження голова облради Володимир Ширма підписав сьогодні, 14 вересня.

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Депутати розпочнуть свою роботу о 10 годині. Вони розглянуть, серед іншого, низку питань комунальної власності та внесуть зміни до обласного бюджету на цей рік.

Також на сесії обговорять, як виконується обласна програма соціальної підтримки переселенців, учасників АТО та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.