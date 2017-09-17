Пожежа в одеському дитячому таборі: підозру оголошено двом посадовим особам

Інформація про затримання і вручення підозри художньому керівникові дитячого табору "Вікторія" не відповідає дійсності. Про це повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк в Facebook.

"Інформація розповсюджена деякими ЗМІ, що ніби, чи то затримана, чи то вручена підозра вихователю керівнику творчого колективу дитячого табору - не відповідає дійсності", - зазначив він.

Він також додав, що на сьогоднішній вечір підозра оголошена двом посадовим особам дитячого закладу, це директор, та відповідальний за пожежну безпеку, також ці особи затримані у порядку статті 208 КПК, запобіжний захід - за рішенням суду.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє – госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлений фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. Зі слів очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку з загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.