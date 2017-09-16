Рятувальники продовжують розбирати конструкції згорілої будівлі дитячого табору в Одесі

Під час проведення пошукових робіт та розбирання конструкцій знищеної вогнем будівлі дитячого табору в Одесі на місці пожежі були виявлені тіла двох загиблих дітей.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, особисті данні дітей наразі встановлюються.

«Також отримали травми дві дитини, яких бригадами швидкої медичної допомоги доставлено до обласної дитячої клінічної лікарні. Усіх потерпілих від пожежі розміщено в сусідніх житлових корпусах та з ними проводять роботу практичні психологи ДСНС. Роботи по розбору конструкції будівлі продовжуються», – йдеться в повідомленні.

До ліквідації надзвичайної події залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу.

Читайте такожПри пожежі в дитячому таборі в Одесі зникли три дитини

ДСНС повідомляє, що на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталось загоряння двоповерхового дерев’яного корпусу. Було встановлено, що полум’ям охоплена дерев’яна будівля комплексу по усій площі. Вогонь швидко розповсюджувався поривами вітру по легкозаймистим дерев’яним конструкціям та створював загрозу загоряння сусідніх житлових корпусів.

«Евакуація дітей була проведена адміністрацією закладу до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальниками було негайно організовано гасіння пожежі, захист від загоряння трьох сусідніх дерев’яних будівель та пошук можливих постраждалих», – повідомили рятувальники.

Пожежа о 01:10 була локалізована та о 01:54 ліквідована на площі 560 кв. м., не допущено перенесення відкритого вогню на сусідні житлові корпуси.

Про причину пожежі поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, під час пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі зникли дві дівчинки і хлопчик.