Художньому керівнику дітей, загиблих через пожежу в таборі Одеси, повідомили про підозру - ЗМІ

Поліція оголосила про підозру і допитала керівника танцювального колективу «Адель» Тетяну Єгорову, чиї підопічні загинули у страшній пожежі табору «Вікторія». Про це «Думській» повідомили батьки дітей – учасників ансамблю.

«З'ясувалося, що загоряння почалося в її кімнаті, і вона була єдиним дорослим у згорілому корпусі»,- розповіли батьки.

Сьогодні Єгорову допитували в Київському відділі поліції. Під час допиту їй стало погано. Викликали швидку допомогу, проте жодна міська медична установа не брала пацієнтку.

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У той же час батьки впевнені, що Єгорова врятувала життя їх дітей, бо вона виводила вихованців з палаючої будівлі. Крім того, за словами батька однієї з учасниць «Аделі», при поселенні діти скаржилися на те, що в корпусі їх не можна було нормально купатися, так як періодично їх било струмом. І тоді адміністрація табору порадила їм вдягати в душі гумові тапочки.

Відключену сигналізацію також пояснили тим, що вона спрацьовувала кожен день, тому її відключили на ніч, щоб вона нікого не будила. Відзначається, що колектив «Адель» – муніципальний, і під кінець сезону мерія преміювала його учасників 50 безкоштовними путівками в «Вікторію». Поїхали тільки діти шкільного віку.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє – госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлений фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. Зі слів очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку з загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.