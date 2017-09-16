На Одещині оголошено жалобу через загибель дітей під час пожежі у таборі

В Одеській області в зв'язку із загибеллю дітей під час пожежі в оздоровчому комплексі «Вікторія» оголошено жалобу.

Про це в Facebook написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«Трагедія. Від гніву й жалю не вистачає слів. В Одеській області жалоба», - написав Степанов.

У прес-службі ОДА додали, що сьогодні під головуванням Степанова відбудеться позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації щодо причин і наслідків трагедії в дитячому санаторії «Вікторія».

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент.

Під час пожежі загинули двоє дітей, пошуки ще однієї дитини тривають, ще двоє госпіталізовані. Очевидці повідомляли, що деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.