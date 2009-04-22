Тимошенко зробила Ющенку пропозицію, яку він одразу відхилив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пропонувала йому підтримати зміни до Конституції, які передбачають обрання глави держави у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо можливого ухвалення нового проекту Конституції, яку розробляють Блок Юлії Тимошенко та Партія регіонів.

Президент зауважив, що в червні-серпні 2008 року був розроблений проект Основного Закону, направлений виключно на розподіл влади між двома політичними силами.

«Задум був один – як домогтися розподілу зон впливу між двома політичними силами», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши: «Президента брали в компанію для того, щоб ці домовленості були реалізовані».

Глава держави зауважив, що цими змінами, серед іншого, було передбачено обрання Президента народними депутатами, що гарантувало б розподіл всіх владних повноважень між БЮТ і Партією регіонів.

«Мені з цього приводу робила доповідь ТИМОШЕНКО, я цю пропозицію відхилив і про це ясно заявив на нашій першій зустрічі», - сказав Президент.

Він висловив думку, що такі зміни могли привести країну до «колапсу 2004 року», оскільки, за словами В.ЮЩЕНКА, пропонувалось проігнорувати позицію виборця.

Президент також зазначив, що цей проект Конституції розроблявся з метою встановлення такої форми правління, яка б призвела до тиранії.