Ющенко: проблема корупції складається з двох частин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бачить вирішення проблеми корупції у проведенні політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на питання журналіста, В.ЮЩЕНКО сказав, що проблема корупції складається з двох частин. По-перше, це проблема законодавства.

Президент нагадав, що вніс до Верховної Ради чотири законопроекти, направлені на подолання корупції в Україні. За його словами, лише два з них були ухвалені у першому читанні. При цьому В.ЮЩЕНКО сумнівається, що нинішній склад парламенту ухвалить ці та два інших законопроекти в цілому.

Також, за словами Президента, раніше він запропонував два проекти законів, що стосуються реформування судової системи, але він також не вірить, що ВР їх ухвалить.

Глава держави зауважив, що «модель корупції вибудована у найвищих ешелонах влади в Україні». За його словами, цій проблемі сприяє також і статус недоторканності депутатів.

Другою проблемою на шляху подолання корупції В.ЮЩЕНКО називає опір проведенню політичної реформи. На його переконання, необхідно ухвалити нову редакцію Конституції, в якій «чітко розписати, як політичну силу відділити від формування органів судочинства».

Президент переконаний, що, відповідно до конституційних змін, нижня палата парламенту має займатися розробкою законодавчих актів, ухваленням бюджету і формуванням уряду.

Натомість, на його думку, питаннями судової системи, прокуратури має займатися палата парламенту, яка не формується за партійним принципом.

За словами Президента, у цьому полягає технологія боротьби з корупцією в Україні.