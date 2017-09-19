Україна за три роки побудує одну з найсильніших армій континенту - Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Україна за три роки побудує одну з найсильніших армій континенту.

Про це Порошенко заявив під час виступу у Військовій академії США "Вест пойнт".

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«Я звернувся до парламенту, щоб ми могли спільно працювати над реформами українських військ. Я вірю, що за три роки ми зможемо побудувати одну з найсильніших армій континенту», - заяви він.

«Я вірю, що США зможуть внести свій вклад в українські війська і це буде дуже важливо, що якщо хоча б якась військова академія Україна буде партнерами вашої академії «Вест пойнт», - додав президент.

Він наголосив на необхідності співпраці між збройними силами України та США.