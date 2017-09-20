Мер Житомира вважає, що "держбюджет-2018 зупинить розвиток громад та місцевого самоврядування"

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин переконаний, що запропонований держбюджет-2018 зупинить розвиток громад та місцевого самоврядування. Як передає кореспондент УНІАН, про це Сухолин написав сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, "такого висновку дійшли, обговорюючи з колегами бюджет на наступний рік в рамках Асоціації міст України (АМУ) на ХІІІ Українському муніципальному форумі в Одесі".

Сухомлин зазначив, що наступного року у держбюджеті "знову не вирішене питання з пільговими перевезеннями, держава досі не запропонувала механізм монетизації пільг".

За його словами, всі пільги, передбачені державою, знову перекладаються на плечі місцевих бюджетів. "Для житомирян – це додаткові витрати більше 60 мільйонів гривень з бюджету міста дотацій трамвайно-тролейбусному управлінню на пільгові перевезення",- зауважив Сухомлин.

Також він написав, що Асоціації міст України (АМУ) на ХІІІ Українському муніципальному форумі в Одесі розглядала, зокрема, питання підвищення зарплат вчителям.

"Друге важливе питання, яке ми розглядали, – це підвищення зарплат для вчителів. У бюджеті на 2018 рік це ляже тягарем на місцеве самоврядування. Це недопустимо, бо це - зобов’язання держави. Також, реверсна дотація, яка раніше була 50х50, у наступному році буде 80х20. Тобто, держава планує забирати з місцевих бюджетів податків на 30% більше, ніж у минулому році",- зауважив мер Житомира.

Сухомлин висловив незгоду з тим, щоб пільги за послуги житлово-комунального господарства оплачували місцеві бюджети."Ще одна ненормальна ситуація - передбачення пільг за послуги ЖКГ. З наступного року бюджетом передбачено, що ці пільги мають сплачуватися з місцевих бюджетів. Знову ж -таки, пільги передбачає держава, а оплачувати їх мають місцеві бюджети. Це навантаження на бюджети міст на десятки та сотні мільйонів гривень",- написав Сухомлин.

Він також повідомив, що, на його думку, у бюджеті Міністерства оборони України слід передбачити гроші на сплату земельного податку, які спрямовуються у місцеві бюджети."За моєї ініціативи у протокол засідання управління АМУ була внесена пропозиція: передбачити у бюджеті Міністерства оборони України гроші на сплату земельного податку, які спрямовуються в місцеві бюджети. Вже два роки наше місто не отримує цього податку. Для такого міста як Житомир - це втрата близько 25 мільйонів гривень на рік",- зауважив Сухомлин.

"Проголосовані пропозиції АМУ ми будемо доводити до бюджетного комітету та Прем’єр міністра України. Також домовились, що кожен міський голова буде доносити цю інформацію до всіх депутатів Верховної Ради України від міст та області незалежно від політичного представництва",- додав він.

Як повідомляв УНІАН, делегація міст Житомирщини взяла участь у роботі ХІІІ Українського муніципального форуму в Одесі".