Екс-держсекретар про Донбас: цілком можливо, що США стануть суб'єктом якихось майбутніх угод
Російська сторона повинна нести відповідальність за невиконання Мінських домовленостей, які вона підписала.
США можуть стати суб'єктом якихось майбутніх угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Таку думку в інтерв'ю виданню "Новое время" висловила екс-держсекретар США Кондоліза Райс.
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На питання журналіста, чи можуть стати США стороною нового переговорного процесу щодо ситуації на Донбасі Кондоліза Райс відповіла: "Цілком можливо, що США стануть суб'єктом якихось майбутніх угод. Це те, над чим я зараз працюю, але нам важливо бути терплячими і розставити все по місцях, щоб досягти стабілізації ситуації на сході".
"Я також вважаю, що росіяни повинні нести відповідальність за невиконання угод (Мінських - ред.), які вони підписали. Тому що ціна угодам, які одна із сторін системно не виконує, низька. І я дуже рада, що держсекретар Рекс Тіллерсон також це розуміє, і ми працюємо над цим питанням", - додала вона.
Раніше екс-держсекретар США заявила, що Мінський формат давно показав свою неефективність. Сьогодні США і країни Європейського союзу шукають рішення, які покращать Мінські угоди, наповнять їх реальною значущістю.
Повний текст інтерв'ю з Кондолізою Райс читайте у свіжому номері журналу "Новое время".