Екс-держсекретар про Донбас: цілком можливо, що США стануть суб'єктом якихось майбутніх угод

США можуть стати суб'єктом якихось майбутніх угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Таку думку в інтерв'ю виданню "Новое время" висловила екс-держсекретар США Кондоліза Райс.

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На питання журналіста, чи можуть стати США стороною нового переговорного процесу щодо ситуації на Донбасі Кондоліза Райс відповіла: "Цілком можливо, що США стануть суб'єктом якихось майбутніх угод. Це те, над чим я зараз працюю, але нам важливо бути терплячими і розставити все по місцях, щоб досягти стабілізації ситуації на сході".

"Я також вважаю, що росіяни повинні нести відповідальність за невиконання угод (Мінських - ред.), які вони підписали. Тому що ціна угодам, які одна із сторін системно не виконує, низька. І я дуже рада, що держсекретар Рекс Тіллерсон також це розуміє, і ми працюємо над цим питанням", - додала вона.

Раніше екс-держсекретар США заявила, що Мінський формат давно показав свою неефективність. Сьогодні США і країни Європейського союзу шукають рішення, які покращать Мінські угоди, наповнять їх реальною значущістю.

Повний текст інтерв'ю з Кондолізою Райс читайте у свіжому номері журналу "Новое время".