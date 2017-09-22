У Путіна заявили, що про розміщення місії ООН на українсько-російському кордоні не йдеться

У Кремлі заявили, що про розміщення миротворчої місії ООН на українсько-російському кордоні не йдеться. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Суть російської пропозиції, російської ініціативи полягає в тому, що ця місія ООН могла б забезпечувати безпеку співробітників місії ОБСЄ в тих місцях, де співробітники місії ОБСЄ виконують свої функції», - сказав Пєсков.

За його словами, головним чином, «свої функції вони виконують на лінії розмежування».

Відповідаючи на уточнювальне запитання УНІАН, чи може місія ООН дістати доступ до кордону, оскільки СММ може за своїм мандатом відвідувати всю територію ОРДЛО до українсько-російського кордону, Пєсков наголосив: «Так, безумовно, у них (СММ ОБСЄ) є (такий мандат). Йдеться про забезпечення безпеки місії співробітників ОБСЄ там, де вони цим займаються. При цьому не йдеться про розміщення миротворчої місії ООН на кордоні».

За його словами, розміщення якихось місій на кордоні «чітко прописано в Мінських домовленостях», і таке розміщення йшло б врозріз з цим документом.

При цьому він наголосив, що будь-які модальності роботи якихось місій мають узгоджуватися між сторонами конфлікту. На думку Пєскова, сторонами конфлікту є Україна і російські бойовики на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії розмежування на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуваю в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

20 вересня Порошенко заявляє, що в миротворчій місії ООН на Донбасі немає місця для представників агресора.